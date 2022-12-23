Украинская певица Лобода заявила, что она стала патриоткой своей страны

Украинская певица Светлана Лобода, которая еще недавно подвергалась нападкам хейтеров из-за концертов в Москве, заявила, что стала патриоткой и не собирается прекращать исполнять русскоязычные хиты.

В эфире видеоблога "Гвозди" певица отметила, что продолжит петь на русском языке, хоть и включила в свой репертуар песни на украинском и английском.

"Я буду петь песни на русском, на украинском, обязательно на украинском, мне очень нравится сейчас песни, которые приходят мне на украинском языке, и в альбоме, который я собираюсь выпустить в феврале… Вполне возможно, я успею записать еще пару песен на английском языке", — сказала Светлана Лобода.

Лобода сообщила, что до начала СВО на Украине, она даже не знала что такое патриотизм. Но после февральских событий её мнение резко изменилось.

"Я не могу сказать, что я была до 24-го числа патриотом своей страны, я так не говорила никогда, я даже не знала, что такое патриотизм. Но сейчас я чувствую, что я патриот своей страны. Во мне это так выросло сильно, во мне это растёт с каждым днём. И я очень горжусь тем, что я украинка", — заявила певица.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.