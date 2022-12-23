Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Командир "Ахмата" заявил об осознании Киевом потери Артёмовска
NYT: Киев оказался в безвыходном положении из-за огромных потерь и нехватки боеприпасов
Мать сбитого мальчика примирилась с виновным в трагедии экс-депутатом Мамонтовым
Семейный доктор не рекомендовала принимать "Терафлю" и его аналоги: против вирусов нет лекарств
Эксперт: отказываясь поставлять нефть в ответ на "ценовой потолок", РФ отстаивает рыночные правила
Политолог Шипилин: Польша ждёт "отмашки" США, чтобы начать захват Западной Украины
Sohu: Байден смутил Зеленского похвалой в адрес Путина
Офицер ЛНР: на Лисичанский участок фронта Киев шлёт наёмников вместо бегущих ВСУшников
Экстрасенс: Зеленский "загнан в угол" и постоянно думает о смерти

Украинская певица Лобода заявила, что она стала патриоткой своей страны

Шоу-бизнес

Украинская певица Светлана Лобода, которая еще недавно подвергалась нападкам хейтеров из-за концертов в Москве, заявила, что стала патриоткой и не собирается прекращать исполнять русскоязычные хиты.

Украинская певица Лобода заявила, что она стала патриоткой своей страны

В эфире видеоблога "Гвозди" певица отметила, что продолжит петь на русском языке, хоть и включила в свой репертуар песни на украинском и английском.

"Я буду петь песни на русском, на украинском, обязательно на украинском, мне очень нравится сейчас песни, которые приходят мне на украинском языке, и в альбоме, который я собираюсь выпустить в феврале… Вполне возможно, я успею записать еще пару песен на английском языке", — сказала Светлана Лобода.

Лобода сообщила, что до начала СВО на Украине, она даже не знала что такое патриотизм. Но после февральских событий её мнение резко изменилось.

"Я не могу сказать, что я была до 24-го числа патриотом своей страны, я так не говорила никогда, я даже не знала, что такое патриотизм. Но сейчас я чувствую, что я патриот своей страны. Во мне это так выросло сильно, во мне это растёт с каждым днём. И я очень горжусь тем, что я украинка", — заявила певица.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов

Лётчиком сбитого вертолёта Ми-8 стал Владислав Гулов.

РВ: лётчиком сбитого ВС РФ вертолёта Ми-8 ВСУ под Донецком оказался 31-летний майор Гулов
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
Экс-командующий войсками США Ходжес: "Киев захватит Крым до конца августа 2023 года"
"Головокружительный скандал": евродепутаты просят проверить семью главы Еврокомиссии
Президент США Байден допускает "героическую гибель" Зеленского
Знак зодиака 23 декабря: знаменитые Козероги Соломон Соловьев На Западе ещё помнят имя товарища Сталина Сергей Лебедев Елена Санаева: "Мы, Санаевы, народ талантливый" Анжела Якубовская
Генерал Гурулёв: Путин начал важный этап спецоперации, который приведёт к победе
Bloomberg: генерал Суровикин готовит новое наступление на Украине
Подоляка заявил, что БПЛА ВС РФ не сбить ракетами ЗРК MIM-104 Patriot
Подоляка заявил, что БПЛА ВС РФ не сбить ракетами ЗРК MIM-104 Patriot
Последние материалы
Генерал Соболев назвал призыв Бридлава "привести войну" в Россию невменяемым
Врачи из Башкирии уже год не могут получить ковидные выплаты
Автор TAC Девлин назвал Зеленского идеальным воплощением самодовольства
Телеведущий Сергей Соседов заявил, что не верит слухам о разводе Агутина и Варум
Челябинский дезертир получил пять лет лишения свободы
Бастрыкин заинтересовался делом об убийстве сотрудницы полиции из Свердловской области
Токсиколог Кутушов призвал не смешивать разные виды алкоголя на Новый год
Глава МИД Чехии: Россия должна дать гарантии своим соседям, что не нападёт на них
Волчков: против гриппа нет популяционного иммунитета, поэтому он опаснее коронавируса
Демонический кот посещает Белый дом накануне кризисов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников