Телеведущий Сергей Соседов заявил, что не верит слухам о разводе Агутина и Варум

Критик и телеведущий Сергей Соседов прокомментировал слухи о разводе Леонида Агутина и Анжелики Варум. Пользователи Сети предполагают, что союз артистов давно распался.

Новая песня Агутина "Последний трек" еще больше подтолкнула поклонников к негативным выводам. В словах песни звучат строки: "Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтобы ты постучала".

По словам Соседова, Агутин и Варум слишком долго вместе, чтобы принять решение о разводе. Более того, слухи о разводе певцов распространяет человек, который хочет пиара, заявил критик изданию "Подмосковье сегодня".

"Я не верю в это. Когда муж с женой живут настолько долго, они не разводятся. Время показало, что их брак крепкий. А вот когда прожили два-три года и разошлись, тогда действительно всё возможно. А то, что они вместе столько лет, — это и есть гарантия того, что это уже навсегда", — объяснил Соседов.

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