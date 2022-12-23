София Ротару уговорила внучку пойти на уступки украинским националистам

Внучка Софии Ротару, которую зовут также, как и бабушку, месяц назад оказалась в центре скандала. Девушка, проживающая в Британии, неожиданно стала общаться на русском языке со своими подписчиками в соцсетях.

Это страшно не понравилось украинским националистам, которые обвинили её в том, что она поддерживает Россию. Соню на родине называли предательницей и забрасывали угрожающими сообщениями.

Как рассказал "МК" источник в окружении Ротару, после этого певица лично поговорила с внучкой и попросила вести себя предельно аккуратно. Девушка заявила, что не собирается бросать соцсети, но решила общаться на английском, который знает в совершенстве.

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