Шаманка Усубалиева заявила, что певица Ольга Бузова не может забеременеть из-за порчи

Шаманка Эльвира Усубалиева в интервью порталу PROZVEZD заявила, что певица и телеведущая Ольга Бузова не может забеременеть из-за воздействия магии. По словам экстрасенса, бывшая подруга артистки навела на неё порчу.

Бузова является яркой представительницей отечественного шоу-бизнеса. У девушки имеется огромная толпа фанатов и поклонников, но в личной жизни певицу встречают только неудачи.

Усубалиева призналась, во время ведения Бузовой шоу "Дом-2", вхожая в её близкий круг общения девушка, не смогла выдержать популярности и успеха соперницы и с помощью ведьмы навела порчу.

"Это также известная личность и Бузова раньше с ней дружила, доверяла ей. Но когда Ольга со скандалам ушла из проекта, она перестала общаться и с этой приятельницей", — уверена Усубалиева.

Кроме того, шаманка уверяет, что порча была наложена неопытной "бабкой", а потому она доставила и проблем в жизни самой заказчицы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.