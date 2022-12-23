Актёр Охлобыстин заявил, что уехавшие из России артисты осознают неправильность своего решения

Российский актёр Иван Охлобыстин в интервью военкору RT Александру Пискунову высказал своё мнение об уехавших из России артистах. По словам актёра, некоторые из представителей отечественного шоу-бизнеса неверно расставляют приоритеты.

В ходе беседы Охлобыстин заявил, он до сих пор до конца не может разобраться в сложившейся ситуации, поэтому интуитивно принимает сторону своей страны. Актёр уверен, что во время военного конфликта с Украиной, не лучший вариант уезжать из России и критиковать ВС РФ.

"Думаю, что с течением времени они осознают, что это было неправильно, потому что есть какие-то непреложные истины, которым нужно следовать. И среди прочего — истина, что Родину нельзя оставлять", — сказал Иван Охлобыстин.

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