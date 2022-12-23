Уехавшая из РФ в Латвию актриса Чулпан Хаматова снялась в откровенном видео

Сбежавшая из России Чулпан Хаматова не перестаёт удивлять общественность. Актриса предстала перед публикой полностью в обнажённом виде.

Хаматова после начала спецоперации на Украине резко высказалась в сторону родной страны и эмигрировала в Латвию. Актриса неоднократно выступала на иностранных телеканалах с критикой в адрес России.

В Сети появилось видео нового клипа солиста группы "Ногу свело!" Максима Покровского, где приняла участие Хаматова. Но не одна, а с актёром Артуром Смольяниновым. В одной из интимных сцен артисты были полностью обнажённые в ванной комнате, изображая супругов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.