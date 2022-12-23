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Актёр Юрий Батурин перестал общаться с родителями на Украине из-за СВО

Шоу-бизнес

Актёр Юрий Батурин в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым заявил о том, что после начала спецоперации на Украине перестал общаться с родителями и другими родственниками.

По словам актёра, с 24 февраля его родные отвернулись от него и называют его "предателем". Батурин надеется, что в скором времени отношения с семьёй наладятся.

"Я для них враг. Не общаюсь с ними с 24 февраля. С трудом понимаю, почему меня там считают предателем. Украину люблю, ценю, никогда не скажу про нее плохого слова. Сейчас мои родители просто доживают в этой нынешней Украине, не живут", — сказал он.

Батурин родом с Украины, но долгое время работает в России. Артист также поддержал действия ВС РФ на территории соседней страны.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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