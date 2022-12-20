Пугачёва отдала одного из детей на попечение водителю

Депутат Роман Худяков рассказал про призрак в замке Аллы Пугачёвой. Как оказалось, это "усыновлённый" примадонной ребёнок включает свет в комнате артистки.

Местные жители стали замечать, что в замке Пугачёвой часто начал загораться свет. Прислуга, которая продолжает работать в замке, не подымаются в спальню артистки. Поэтому люди начали предполагать самые разные теории. Некоторые думают, что это Пугачёва вернулась в Россию, другие же верят в призраков, которые балуются со светом.

Депутат Роман Худяков решил развеять все эти мифы, однако от этого появилось больше вопросов. По его словам, призраков в замке нет, а свет включает 9-летний сын племянника, которого Пугачёва "очень странно усыновила".

"Усыновила" пристроив в семью своего водителя. Такой вот благотворитель. Водитель следит за порядком и встречает риелтора, который редко, но всё же приводит потенциальных покупателей китчевой недвижимости", — рассказал Худяков.

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