Журналистка Собчак перечислила имена детей звёзд шоу-бизнеса, которые пользуются популярностью родителей

Журналистка Ксения Собчак назвала имена детей российских звёзд, которые прославились за счёт знаменитых родственников. Телеведущая рассказала о понятии "nepo baby", которое на Западе применяется к наследникам богатых родителей.

Собчак решила порассуждать в своём Telegram-канале о том, кого из детей российских звёзд можно назвать "nepo baby". По мнению журналистки в отечественном шоу-бизнесе уже имеются несколько ярких примеров.

"Если посмотреть по нашему шоубизу, то самые очевидные примеры — Никита Ефремов, Павел Табаков, Елизавета Боярская. Младшее поколение подрастает — Стефания Маликова (дизайнер одежды), Александра Стриженова, Ульяна Добровская, дочь Тимати Алиса тоже в будущем пополнит этот список, Гном Гномыч уже вовсю трудится под неустанным контролем Яны", — написала Ксения.

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