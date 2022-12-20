Мария Шукшина посетовала на показной патриотизм российских артистов

Актриса Мария Шукшина усомнилась в том, что все те знаменитости, которые дали концерты в Донбассе или привезли туда гуманитарную помощь, делали это от чистого сердца.

Шукшина уверена, что многие из этих звёзд только разыгрывают патриотизм, чтобы заручиться поддержкой властей и гарантировать себе выступления на главной сцене страны.

Артистка отметила, что псевдо-патриоты — это, конечно, не предатели, но хорошего тут тоже мало.

"Массово поехали с гумпомощью в Донбасс, чтобы сделать селфи. Это я про Бузову, например, говорю. А кто-то в военных госпиталях фотографируется с нашими бойцами. Но лишь для того, чтобы продолжить и дальше отплясывать на кресте в Кремле", — сказала Шукшина, слова которой приводит "Царьград".

Актриса добавила, что тех, кто действительно хочет помочь, определить легко — эти люди не хвастаются своими действиями перед подписчиками.

Шукшина посетовала, что чиновники поощряют такой псевдо-патриотизм, который "хорошо продаётся". Однако она считает, что на Донбасс должны ездить настоящие патриоты, артисты, которые останутся верны своему делу при любых обстоятельствах.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.