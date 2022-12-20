Писатель Захар Прилепин прокомментировал награждение журналистки Маргариты Симоньян орденом Почёта. Деятель отметил, что главный редактор RT заслужила высшую награду.
Президент РФ Владимир Путин вручил Маргарите Симоньян орден за вклад в реализацию государственной информационной политики, участие в проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, культуры.
Прилепин поздравил журналистку и заявил: он рад, что заслуги Симоньян были оценены на самом высоком уровне.
"Поздравляю Маргариту. Это заслуженно. Это обнадёживает. Да и вообще, это круто. Просто вот рад", — написал Прилепин.
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