Писатель Прилепин прокомментировал награждение Маргариты Симоньян орденом Почёта

Писатель Захар Прилепин прокомментировал награждение журналистки Маргариты Симоньян орденом Почёта. Деятель отметил, что главный редактор RT заслужила высшую награду.

Президент РФ Владимир Путин вручил Маргарите Симоньян орден за вклад в реализацию государственной информационной политики, участие в проведении общественно значимых мероприятий, заслуги в области здравоохранения, образования, культуры.

Прилепин поздравил журналистку и заявил: он рад, что заслуги Симоньян были оценены на самом высоком уровне.

"Поздравляю Маргариту. Это заслуженно. Это обнадёживает. Да и вообще, это круто. Просто вот рад", — написал Прилепин.

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