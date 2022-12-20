Певец SHAMAN засунул микрофон в штаны во время исполнения песни "На заре"

Молодой певец SHAMAN поразил зрителей на прошедшем концерте. Во время исполнения песни "На заре" группы "Альянс", певец засунул себе в штаны микрофон.

Артист во время выступления хотел аплодировать залу, но в руках был микрофон. Дронов решил проблему неординарно и засунул микрофон к себе в штаны. Снимки пикантного поступка Ярослава Дронова тут же разлетелись по всему интернету.

После концерта многие зрители сочли данный поступок неуместным и вульгарным. Поклонники патриотичного артиста заявили: SHAMAN превращается в типичного представителя шоу-бизнеса, который позволяет себе лишнее и не может контролировать себя на сцене.

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