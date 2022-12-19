Актриса Яна Поплавская заявила, что телеведущий Иван Ургант вскоре появится на российском телевидении. Актриса отметила, вслед за Ургантом в Россию начнут возвращаться остальные сбежавшие знаменитости.
На эту тему Поплавская поразмышляла в своём Telegram-канале. По словам актрисы, все уехавшие из страны артисты снова захотят "сытой и славной жизни", поэтому будут "проситься обратно". Актриса призывает общественность не давать второго шанса сбежавшим звёздам, потому что в стране достаточно талантливых и молодых артистов.
"Ваня очень хочет домой. Всеми возможными способами пробивает себе дорогу. Значит точно вернётся. А что случилось? Неужели не нашлось ни одной такой страны, где можно жить не хуже и зарабатывать не меньше? Видимо не нашлось", — написала Поплавская.
Стоит отметить, телеведущий Иван Ургант уезжал из страны, но после нескольких месяцев за границей вернулся в Россию.
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