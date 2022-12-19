От Прохора Шаляпина ушла молодая невеста Ольга Сан

Шоумен Прохор Шаляпин вновь остался один. Молодая девушка певца Ольга Сан рассказала о реальной причине разрыва отношений. Модель заявила, ей надоели постоянные вопросы журналистов о предстоящей свадьбе.

Сан в беседе с порталом PROZVEZD рассказала, инициаторов расставания была она. Девушка мечтала о традиционной семье, а Шаляпин стремился к созданию гостевого брака без детей.

Манекенщица отметила, шоумену не понравилось её решение о расставании и он всячески пытался добиться расположения. Более того, обиженный Шаляпин на следующий день начал активно публиковать совместные фото с балериной Анастасией Волочковой.

"Я поставила точку в отношениях с Прохором. Я больше не имею никакого отношения к его личной жизни. Желаю ему в будущем найти именно того человека, с которым он будет счастлив и пусть он построит классную семью", — сообщила Ольга.

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