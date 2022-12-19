Жена Дмитрия Пескова Навка рассказала об отношениях с родственниками с Украины

Фигуристка Татьяна Навка в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец рассказала о взаимоотношениях с родственниками на Украине. Жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова заявила, она гордится тем, что она из России.

Навка родилась в Днепропетровске, а затем переехала в Москву, чтобы продолжать совершенствоваться в фигурном катании. Несмотря на то, что большую часть жизни спортсменка живёт в России, она поддерживает связь с родными, оставшимися на Украине.

Супруга Дмитрия Пескова призналась, с некоторыми друзьями детства отношения всё-таки испортились после начала спецоперации на Украине.

"Очень горжусь, что я русская. Всю жизнь гордилась и буду гордиться. Я считаю, что наша нация редчайшая и уничтожить её невозможно. И все, что ни делается — значит, так должно быть. Со многими родственниками из Днепропетровска общаюсь. Есть и печальные истории… Одна моя ближайшая подруга… Я ее понимаю, ей страшно", — прокомментировала 47-летняя фигуристка.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.