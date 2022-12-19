Певец Макаров об участие в шоу "Маски. Танцы" на СТС: начались панические атаки

Телеведущий Вячеслав Макаров, который оказался участником шоу "Маски. Танцы", признался, что во время выступлений в проекте получил серьёзные травмы.

Зрители были удивлены, когда вместо Макарова ведущим шоу "Маска. Танцы" на СТС стал рок-музыкант Юрий Музыченко. Но певец смог порадовать своих поклонников и выступил на сцене в образе Пугало с танцевальным номером. Его образ вызвал восторг не только у членов жюри, но и у миллионов зрителей.

После проекта артист рассказал, ему было тяжело танцевать и петь в огромном костюме. Поэтому некоторые движения казались неловкими, передаёт "СтарХит". Также Макаров заявил, он получил серьёзные травмы сухожилия и у него начались панические атаки.

"Конечно же, танцевать в таких костюмах тяжело. Первые выпуска четыре привыкал, ловил панические атаки: казалось, я сейчас задохнусь или потеряю сознание. Ведь после каждой репетиции внутри становилось невероятно жарко", — признался Вячеслав Макаров.

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