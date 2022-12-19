Актриса Алефтина Евдокимова о романе с женатым Кобзоном: "Он караулил меня"

83-летняя Алефтина Евдокимова в эфире передачи "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым рассказала о том, что Иосиф Кобзон оказывал ей знаки внимания. По словам звезды фильма "Курьер", певец был любителем приударить за молодыми актрисами.

Евдокимова рассказала телеведущему, что женатый Кобзон настойчиво ухаживал за ней, дарил цветы, ждал у работы. Актриса не могла ответить взаимностью, так как была замужем и недавно родила дочь.

"Как он ухаживал за мной! А я от него бегала и бегала. Каким он был симпатичным! У меня тогда уже родилась дочка, и Иосиф засыпал мою малышку цветами. Он караулил меня, а я делала вид, что не замечаю. Говорила ему всякие гадости, была очень грубой и нехорошей. Но я боялась мужа", — сообщила 83-летняя Алефтина Николаевна.

Стоит отметить, что слухи о неверности умершего Кобзона постоянно ходили среди представителей шоу-бизнеса. Но вряд ли подробностей о похождениях мужа знала Нелли Кобзон, потому что редко сопровождала супруга на светских мероприятиях.

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