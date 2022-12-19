Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал выступление участника шоу "Суперстар! Возвращение" Жана Милимерова. По его словам, выступление артиста не достойно финала проекта.
Стоит отметить, что телеведущий Соседов никогда не сдерживался в выражениях и высказывал недовольство прямо в лицо. В финале проекта один из участников шоу вывел критика из себя.
Финалист проекта "Суперстар! Возвращение" Жан Милимеров выступил перед зрителями с песней Владимира Преснякова "Я буду помнить". Сергей Соседов заявил, что номер артиста получился провальным и потребовал уволить всех причастных к этому.
"Финала я ждал, а финала не было! В этой песне что главное, Жаник? Вот это финал Пресного, когда он поет на пределе фальцетом. Этого ждешь, а этого не было! В этом весь цимус, черт возьми! Кто это делал? Уволить всех к черту! Я ждал, а ты меня обломал. И мало было драйва. Ну как же так?", — кричал Соседов в шоу "Суперстар! Возвращение".
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