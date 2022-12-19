Телеведущий Сергей Соседов потребовал уволить всех сотрудников телеканала НТВ

Музыкальный критик Сергей Соседов раскритиковал выступление участника шоу "Суперстар! Возвращение" Жана Милимерова. По его словам, выступление артиста не достойно финала проекта.

Стоит отметить, что телеведущий Соседов никогда не сдерживался в выражениях и высказывал недовольство прямо в лицо. В финале проекта один из участников шоу вывел критика из себя.

Финалист проекта "Суперстар! Возвращение" Жан Милимеров выступил перед зрителями с песней Владимира Преснякова "Я буду помнить". Сергей Соседов заявил, что номер артиста получился провальным и потребовал уволить всех причастных к этому.

"Финала я ждал, а финала не было! В этой песне что главное, Жаник? Вот это финал Пресного, когда он поет на пределе фальцетом. Этого ждешь, а этого не было! В этом весь цимус, черт возьми! Кто это делал? Уволить всех к черту! Я ждал, а ты меня обломал. И мало было драйва. Ну как же так?", — кричал Соседов в шоу "Суперстар! Возвращение".

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