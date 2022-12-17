Актёр РФ Денис Матросов заявил, что причиной развода с женой стал его характер

Звезда сериала "Кармелита" Денис Матросов не смог сохранить брак с женой Ольгой. На данный момент пара решает судебные вопросы относительно опеки над сыном Фёдором, который родился в 2016 году.

Свой 50-летний юбилей звезде фильма "Две судьбы" пришлось встречать в гордом одиночестве. В Гагаринском суде ожидается заседание о расторжении брака.

Актёр считает себя виноватым в разладе с Ольгой. Он полагает, что его характер привёл к разобщению с женой.

"Это сто процентов никакая не ревность. Жизнь с актёром — специфическая и непростая. Связано это с излишней эмоциональностью, несдержанностью. Хотя в глобальных вещах я человек верный преданный и стабильный. Я давно разлюбил себя, к сожалению большому. Я думаю, из-за этого как раз и потерялся интерес у женщин ко мне", — приводит слова Матросова Starhit.

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