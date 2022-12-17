Актриса РФ Зепюр Брутян появилась на публике после объявления о беременности

После свадьбы Павла Прилучного и Зепюр Брутян весной многие начали гадать, не ждёт ли пара ребёнка. Актриса стала появляться на публике в свободных платьях. Скрывать беременность стало невозможно, пишет Starhit.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный

Подписчики и поклонники 26-летней актрисы заметили округлившийся животик девушки. Ранее пара посетила подмосковный госпиталь Лапино и побывала на приёме у одного из лучших акушеров-гинекологов.

Сегодня будущая мама вышла в свет: появилась на премьере фильма "Мажор в Сочи". Она предстала перед публикой в чёрном брючном костюме, пышные волосы заплела в афрокосы. Однако пиджак с широким поясом не позволил в полной мере увидеть округлившиеся формы Брутян.

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