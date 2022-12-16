Выступление Валерия Меладзе отменили в Архангельске

Зрителей Архангельска предупредили, что запланированное в их городе выступление певца Валерия Меладзе не состоится. Об отмене концерта проинформировало издание 29.ru, ссылаясь на организаторов мероприятия.

Как объяснили устроители, причиной отмены концерта стали "нынешние реалии".

"Все средства вернутся в течение 30 дней на те карты, с которых была произведена оплата. Надеемся, в скором времени найдутся другие поводы для классных мероприятий. А пока не скучайте, и главное — берегите себя и своих близких!" — сказано в заявлении.

Концерт Меладзе в Архангельске уже дважды переносился. Это выступление артиста было запланировано на весну 2023 года.

До этого организаторы уже отменили два концерта Меладзе в Новосибирске. При этом в администрации города заверили, что это никак не связано с высказываниями артиста насчёт Украины.

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