Вдова Кобзона ответила Монеточке: "Полный бред"

Вдова Нелли Кобзон прокомментировала слова Монеточки о том, что любителям оперного пения стоит пойти на концерт её умершего мужа. После очередного концерта за границей на молодую артистку накинулись хейтеры.

Сбежавшая из России Елизавета Гырдымова пытается продолжать карьеру певицы на европейской сцене. Но зрители в Хельсинки не оценили вокальные данные артистки. Монеточка резко ответила недовольным и послала всех на концерт к Кобзону.

Супруга Иосифа Кобзона заявила, что слова певицы похожи на бред и она не будет реагировать на подобные слова, передает Telegram-канал "Абзац".

"Ну какая должна быть реакция на этот бред? И этот бред комментировать вообще не хочу", — заявила Нелли Кобзон.

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