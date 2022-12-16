Актёр Берда назвал причину ссоры с Ахеджаковой: "открытое письмо" Гармашу

Актёр театра и кино Александр Берда опроверг слова Лии Ахеджаковой о том, что он не общается с ней из-за её политической позиции и поддержки Украины. Берда заявил, поводом для этого стало "открытое письмо" Сергею Гармашу.

84-летняя Ахеджакова неоднократно высказывалась против СВО на Украине и ругала российскую власть. После этого, по ее мнению, коллега Берда перестал с ней здороваться.

По словам Александра Берда, конфликт между ними начался еще два года назад. Актриса подписала "открытое письмо" Гармашу и публично оскорбила коллегу, заявляет артист.

"Ахеджакова прекрасно знает, почему я с ней не здороваюсь и не общаюсь. Раз уж она вынесла сор из избы, я объясню. Повод она подала не сейчас, а два года назад, когда написала "открытое письмо" Гармашу", — вспомнил Александр Берда.

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