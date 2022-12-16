Волочкова сравнила своего жениха с Николаем II

Балерина Анастасия Волочкова решила приоткрыть завесу тайны над личностью своего нового возлюбленного.

Танцовщица рассказала, что её жениха зовут Дмитрий, он бизнесмен, специализирующийся на изготовлении десертов без содержания сахара.

Артистка назвала встречу с Дмитрием "знаком судьбы".

"Мой Дмитрий очень похож на Николая Второго, который изображен на фреске в гостиной моего дома. Наверное, это знак судьбы", — сказала Волочкова в разговоре с Teleprogramma. pro.

Также балерина рассказала о сюрпризе, устроенном женихом, который навестил её, переодевшись в Деда Мороза.

Также Волочкова добавила, что пока не планирует выходить замуж за Дмитрия, хотя буквально на днях говорила обратное, после того, как узнала, что её бывший "мальдивский" жених Сергей женился на другой девушке спустя год после расставания с Анастасией.

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