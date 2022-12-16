Ивана Урганта убрали от ведения новогодних мероприятий в Москве

На минувшей вечеринке "Дзена" в Москве, телеведущего Ивана Урганта неожиданно сняли с поста ведущего, сообщает издание "СтарХит". Организаторы мероприятия никак не комментируют происходящее.

О том, что Ургант не появится на вечеринке, стало известно за пару часов до начала мероприятия. Сам телеведущий и организаторы новогоднего праздника не называют причину изменений. Вместо заявленной звезды зрителей развлекали Дмитрий Хрусталёв и Ида Галич.

Стоит отметить, что Ургант также не принимал участие в церемонии вручения "Золотой граммофон", которую вёл прошедшие несколько лет.

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