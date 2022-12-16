Актриса Поплавская заявила, что Слепаков позорно бежал от уплаты налогов в РФ

Российская актриса Яна Поплавская раскритиковала поведение сбежавшего из России Семёна Слепакова. Артистка заявила, что бард-исполнитель эмигрировал из страны, чтобы не платить налоги.

Поплавская в социальной Сети прокомментировала новость о том, что Слепаков уклоняется от уплаты налогов. По информации источников, бывший резидент Comedy club заработал 118 млн рублей. Однако не отчитался в налоговой и уехал в Израиль, "где тусуется с такими же предателями".

"Позорно бежал, обсирает Родину на всех углах. Оказывается, просто не хотелось отдавать налоги. Грош тебе цена как артисту, как гражданину, да и просто как человеку", — обратилась к Семёну Поплавская.

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