Цыганова о Пугачёвой: "Пользовалась молодыми и хорошо снимала сливочки"

Певица Вика Цыганова в YouTube-шоу "Алёна, блин!" высказалась о поведении и эмиграции Аллы Пугачёвой. Артистке жаль многомиллионную толпу поклонников Примадонны, которые на протяжении долгих лет обеспечивали ей безбедную жизнь в России.

В беседе Цыганова отметила: Пугачёва часто "пользовалась молодыми талантами и хорошо снимала сливочки", а после февральских событий все стали "рабами" и "холопами". Также певица раскритиковала бегство всех артистов отечественной эстрады, которые уехали за границу из-за спецоперации на Украине.

"Это люди мимикрии, они все могут: и крест повесить, и трусы снять, и обрезание сделать — всё, что хотите", — заключила Цыганова.

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