Композитор Резник: звёзды РФ не замечают СВО и продолжают выступать на сцене

Советский композитор Илья Резник в интервью изданию "MK" раскритиковал поведение современных представителей шоу-бизнеса. По словам поэта-песенника, сейчас не лучшее время для плясок и празднований.

В беседе с журналистами Резник рассказал, он 8 месяцев жил в Крыму и прочувствовал тревогу местных жителей. А по приезду в Москву был удивлён тем, что столица живёт по-прежнему. Также композитора очень расстроило поведение российских звёзд, которые предпочли не замечать проведение спецоперации на Украине.

"Послушайте! То, что сейчас творится в шоу-бизнесе, все эти разодетые фрики, пляшущие практически на костях! Ребята, очнитесь. Ведь всем отвечать перед Всевышним", — сказал композитор.

Композитор отметил, для него не было неожиданностью то, что его патриотическая песня не попала в эфиры федеральных каналов на новогодние огоньки. Потому что переживать за происходящее в России не принято, считает Илья Резник.

"Я совершенно не удивлён этому факту. Такие песни, которые пишут во имя великих воинов нашего Отечества, сейчас не всех интересуют", — заявил Резник.

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