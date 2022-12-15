Адвокат Алёшкин заявил, что Успенская получает не менее 100 000 рублей пенсии

Советская певица Любовь Успенская заявила, что в скором времени она станет гражданкой России. Для многих это стало неожиданностью, поскольку артистка уже много лет строит успешную карьеру в РФ.

Журналисты обратились за разъяснениями к юристу Андрею Алёшкину, чтобы понять, как Успенская на протяжении всего времени работала и жила в России. По словам адвоката, для осуществления трудовой деятельности в РФ не обязательно иметь гражданство, достаточно оформить вид на жительство.

Более того, певица на данный момент является гражданкой США и получает большую пенсию, отказаться от которой было бы большой глупостью.

"А кроме того, пенсию Успенская, как гражданка США, получает в Америке. И менять её на российскую, скорее всего, не станет даже после получения паспорта. Выгода здесь очевидна: минимальный размер пенсии в США — 1503 доллара или около 100 тысяч рублей по текущему курсу", — сообщил адвокат Андрей Алёшкин.

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