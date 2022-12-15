Алла Пугачёва официально закрыла фирму "АБП" в России

После начала спецоперации на Украине певица Алла Пугачёва эмигрировала в Израиль с семьёй. А потом начала ликвидировать свой бизнес в России. Telegram-канал Mush передаёт, что московская налоговая после проверки официально закрыла компанию "АБП".

Фирма "АБП" была создана и работала с 2010 года. Через компанию Примадонна занималась организацией концертов, запустила "Радио Алла" и продавала вещи личного бренда.

После эмиграции в Израиль дела ухудшились. В октябре 2022 года Алла Борисовна подала заявление о банкротстве "АБП". Налоговая всё проверила и закрыла компанию.

Таким образом, Пугачёва окончательно распрощалась с бизнесом в России.

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