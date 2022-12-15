На церемонии вручения "Золотой граммофон" ведущий Вадим Галыгин отпустил язвительную шутку в сторону певца Николая Баскова, который недавно перенёс сложную операцию на ноге.
Не смотря на плохое самочувствие, Николай вышел на сцену и исполнил самые популярные хиты. Позже ведущий Галыгин попросил маэстро пройти к микрофону для вручения награды.
Басков сославшись на трудности в передвижении из-за недавно перенесенной операции на связках отказался подходить, отшутившись "пока он дойдёт, мероприятие закончится". Однако Галыгин начал накаливать обстановку и обвинил Николая в высокомерии.
"Маэстро не собирается спускаться, скукота!" — выкрикнул Вадим Галыгин.
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