Галыгин пошутил над перенесшим операцию на ноге Басковым на "Золотом граммофоне"

На церемонии вручения "Золотой граммофон" ведущий Вадим Галыгин отпустил язвительную шутку в сторону певца Николая Баскова, который недавно перенёс сложную операцию на ноге.

Не смотря на плохое самочувствие, Николай вышел на сцену и исполнил самые популярные хиты. Позже ведущий Галыгин попросил маэстро пройти к микрофону для вручения награды.

Басков сославшись на трудности в передвижении из-за недавно перенесенной операции на связках отказался подходить, отшутившись "пока он дойдёт, мероприятие закончится". Однако Галыгин начал накаливать обстановку и обвинил Николая в высокомерии.

"Маэстро не собирается спускаться, скукота!" — выкрикнул Вадим Галыгин.

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