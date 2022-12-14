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"Крепкий орешек" совсем сдал: состояние Брюса Уиллиса стремительно ухудшается

Шоу-бизнес

Жена Брюса Уиллиса рассказала об ухудшении состояния здоровья актёра, страдающего лобно-височной деменцией, сообщает EADaily.

67-летнего Брюса Уиллиса поразил недуг, напоминающий болезнь Альцгеймера. Звезда фильма "Крепкий орешек" с трудом узнаёт родных и близких и почти разучился понимать окружающих

"Бывают дни, всего на мгновение Брюс становится таким, каким он был, но с каждым днём эти моменты случаются все реже", — поделилась своим горем супруга артиста.

Близкие голливудского актёра, в том числе и его экс-супруга Деми Мур, устроили Брюсу Уиллису досрочное Рождество.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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