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Актриса Людмила Сенчина заболела раком из-за плохой экологии в Украине

Шоу-бизнес

Заслуженная артистка Украина Людмила Сенчина долгое время боролась с онкологическим заболеванием. 25 января 2018 года в Санкт-Петербурге актрисы не стало. Недавно её муж рассказал журналистам, что спровоцировало страшную болезнь.

Актриса Людмила Сенчина заболела раком из-за плохой экологии в Украине

По словам вдовца Сенчиной Владимира Андреева, большую роль в ухудшении здоровья сыграла экология в Кривом роге, где родилась и проживала до переезда в Россию Людмила.

В городе находился большой металлургический комбинат, который сбрасывал отходы прямо в воздух. В то время, многие местные жители заболели, в том числе и мама Сенчиной, которая позже умерла.

"Она из Николаевской области, потом жила в Кривом роге. Там металлургический комбинат, дождь прошел — и красные ручьи бегут по дороге, такая экологическая ситуация. Очень большое количество людей болело, но на родину Людмила ездила. Там и маму хоронили, племянники там у нее были, которые сейчас здесь живут", — сказал он.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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