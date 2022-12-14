85-летний Николай Дроздов сообщил о завершении подготовки к смерти

Известный ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов признался, что готов к своей смерти. По словам зоолога, он уже подготовил место на кладбище и разговоры о конце жизни его совершенно не пугают.

Николай Николаевич в беседе с журналистами отметил, ему часто попадаются в Сети заголовки о том, что он умер, находится на грани жизни и смерти или лежит в больнице. Со временем телеведущий начал спокойнее относится к лже-информации в интернете и уже спокойно отвечать СМИ, опровергая слухи.

Дроздов заявил, у него уже есть место на Востряковском кладбище, около могилы своей матери. Поэтому он завершил всю подготовку к собственной кончине и не боится об этом открыто говорить.