Известный ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов признался, что готов к своей смерти. По словам зоолога, он уже подготовил место на кладбище и разговоры о конце жизни его совершенно не пугают.
Николай Николаевич в беседе с журналистами отметил, ему часто попадаются в Сети заголовки о том, что он умер, находится на грани жизни и смерти или лежит в больнице. Со временем телеведущий начал спокойнее относится к лже-информации в интернете и уже спокойно отвечать СМИ, опровергая слухи.
Дроздов заявил, у него уже есть место на Востряковском кладбище, около могилы своей матери. Поэтому он завершил всю подготовку к собственной кончине и не боится об этом открыто говорить.
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