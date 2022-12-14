После драки и скандала Григорий Лепс улетел из России

После драки в баре с жителем Санкт-Петербурга, певец Григорий Лепс отработал запланированный концерт в Крокусе и уехал за границу. Артист ожидал рейса в Милан в аэропорту Стамбула.

По информации Телеграмм-канала "Звёздная пыль", артист сразу после выступления направился в аэропорт и улетел из России в Стамбул, где ожидал пересадки на самолёт до Милана.

Но не стоит рассчитывать на окончательную эмиграцию Григория, так как певец анонсировал своё выступление на новогоднем концерте в Барвихе.

"После драки и скандалов Григорий Лепс решил отдохнуть в Европе. Певца увидели в аэропорту Стамбула на рейсе в Милан. А вчера еще в Крокусе с Пелагеей пел — видимо, сразу после концерта отправился в аэропорт. Ну что ж, может, столица моды поможет успокоиться нашему буяну. Ему 31 декабря еще в Барвихе выступать" — пишет "Звёздная пыль".

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