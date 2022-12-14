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Эльдар Рязанов не ожидал большого успеха кинокартины "Карнавальная ночь"

Шоу-бизнес

На момент создания фильма "Карнавальная ночь" Эльдар Рязанов только начинал свою карьеру режиссёра. Работа в комедийном жанре совсем не нравилась Рязанову, но на съёмках картины настаивал директор "Мосфильма" Иван Пырьев.

Эльдар Рязанов не ожидал большого успеха кинокартины "Карнавальная ночь"

Стоит отметить, что процесс создания картины складывался не так гладко: заканчивались деньги, недопонимание с актёрами, неопытность Рязанова. Художественный совет, на предпоказе фильма "Карнавальная ночь" дал чётко понять, что уже не ждёт большого успеха.

"Худсовет признал, что положение с фильмом безнадёжное. Половина картины уже отснята, оставшиеся деньги на исходе. Было ясно, что актёров менять поздно, а выгонять режиссёра бессмысленно… Вердикт худсовета был следующим — закончить скорее съёмки и забыть об этом как о кошмарном сне", — вспоминал Эльдар Рязанов в своей книге.

Однако после того, как фильм появился на экранах, он обрёл ошеломительный успех у зрителей. Эльдар Рязанов в одночасье прославился на всю страну, а молодая Людмила Гурченко стала лицом советских журналов.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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