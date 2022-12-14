Эльдар Рязанов не ожидал большого успеха кинокартины "Карнавальная ночь"

На момент создания фильма "Карнавальная ночь" Эльдар Рязанов только начинал свою карьеру режиссёра. Работа в комедийном жанре совсем не нравилась Рязанову, но на съёмках картины настаивал директор "Мосфильма" Иван Пырьев.

Стоит отметить, что процесс создания картины складывался не так гладко: заканчивались деньги, недопонимание с актёрами, неопытность Рязанова. Художественный совет, на предпоказе фильма "Карнавальная ночь" дал чётко понять, что уже не ждёт большого успеха.

"Худсовет признал, что положение с фильмом безнадёжное. Половина картины уже отснята, оставшиеся деньги на исходе. Было ясно, что актёров менять поздно, а выгонять режиссёра бессмысленно… Вердикт худсовета был следующим — закончить скорее съёмки и забыть об этом как о кошмарном сне", — вспоминал Эльдар Рязанов в своей книге.

Однако после того, как фильм появился на экранах, он обрёл ошеломительный успех у зрителей. Эльдар Рязанов в одночасье прославился на всю страну, а молодая Людмила Гурченко стала лицом советских журналов.

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