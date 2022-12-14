Коллеги Аллы Пугачёвой распространяют слухи об экстрасенсорном даре певицы

Некоторые из коллег Аллы Пугачёвой не раз убеждались в её талантах не только на эстраде, но и паранормальных. По словам певца Игоря Николаева, Примадонна в своё время серьёзно занималась энергопрактиками.

Даже по время выступлений на сцене Пугачёва много жестикулирует руками и пронзает томным взглядом зал, таким образом создавая определённые энергетические вибрации. Судя по всему, Алла Борисовна всё-таки достигла успехов в, казалось бы, сверхъестественном деле. На недавней встрече с актёром Анатолием Белым в Израиле Примадонна также размахивала руками, двигалась и приковала всё внимание публики и самого актёра.

Более того, домработница Пугачёвой рассказала журналистам о том, что когда у членов её семьи головные боли, певица одним прикосновением руки способна снять недомогание.

"Всё происходило прямо на моих глазах. Если болит голова, то она прикладывает руку, шепчет. Вся боль уходит", — утверждала Люся.

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