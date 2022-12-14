70-летняя Ирина Аллегрова назвала своим главным недостатком ужасный характер

Звезда отечественной эстрады Ирина Аллегрова призналась, что у неё ужасный характер. По словам исполнительницы, во многом в этом виноваты нездоровые отношения с мужчинами.

Недавно 70-летняя певица поделилась с поклонниками о том, что все её разрушившиеся браки, оставили неизгладимый след в жизни. Поэтому, считает Аллегрова, она стала обладательницей "ужасного характера".

По словам Ирины, у неё проблемы с доверием к людям, частые перепады настроения. При этом, певица может мало знакомому человеку рассказать всю свою жизнь.

"У меня ужасный характер. Прощаю все, забываю все… могу вспылить в две секунды. Не люблю пускать себе в душу, если я этого не хочу. Я могу просидеть, всю ночь проболтать, понарассказывать все, что надо или не надо, если я верю этому человеку", — сказала Ирина Аллегрова.

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