Оксана Самойлова и Джиган потратили более 25 млн рублей на свою свадьбу

Известная event-менеджер Виктория Малиновская назвала сумму, которую Оксана Самойлова и Джиган потратили на свою свадьбу. Стоит отметить, что супруги уже 15 лет вместе и воспитывают 4 детей.

Самойлова активно ведет свои социальные сети и несколько месяцев назад заявила подписчикам о том, что они с Джиганом решили закатить пышное мероприятие, так называемая "свадьба". 12 декабря в честь десятой годовщины отношений, состоялся праздник, куда были приглашены самые известные личности шоу-бизнеса.

Организатор свадеб, сообщила, Оксана и Денис могли потратить на организацию и проведение праздника от 25 млн. рублей.

"Цена за аренду такого зала — 1 млн рублей. Сверху нужно оплатить 200 тыс рублей с расчетом на 100 человек. Там было не меньше 700 человек. Выходит, что 10 млн рублей только аренда, плюс услуги кухни", — рассказала event-менеджер Виктория Малиновская Telegram-каналу "Звездач".

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