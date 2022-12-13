Галкин* пожелал Украине независимости: "Считают, что я получал деньги"

Максим Галкин* рассказал, за что, по мнению российский властей, он заслужил статус иноагента.

Шоумен на одном из своих зарубежных концертов объяснил, что, выступая на русском языке, вынужден предупреждать публику о том, что он признан в России иноагентом. Супруг Аллы Пугачёвой отметил, что его обвинили в том, что его финансировала Украина.

"Они считают, что я получал деньги за свою антивоенную позицию. То есть то, что я хочу, чтобы Украина была живой, целой, независимой, это только за деньги такое можно хотеть. То, что я это от сердца хочу, им это в голову не приходит", — пожаловался юморист со сцены.

Ранее Максим Галкин объяснил, почему к нему "прикопались" власти РФ. Шоумен уверен, что привлёк внимание властей после того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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