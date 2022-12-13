Волочкова заявила, что не ищет спутника: "У меня скоро свадьба"

Балерине Анастасии Волочковой приписывают новый скандальный инцидент — екатеринбургская сваха Елена Толкачёва заявила, что танцовщица пыталась соблазнить её мужа.

Волочкова поспешила заверить всех, что это не так — у неё нет необходимости бросаться на шею к чужим мужчинам, ведь у неё есть свой собственный.

Балерина заверила, что её мужчина недавно прилюдно признался ей в любви, и скоро они собираются пожениться.

"У меня любимый человек, у меня скоро свадьба, какой может быть поиск спутника? Вчера на спектакле, где была тысяча человек, мой любимый вышел на сцену и подарил мне огромную композицию с пуантами из сахара, признался мне в любви. Если речь о ком-то, кто хочет пропиариться за счет моего имени, то таких очень много", — сказала Волочкова, слова которой приводит "Стархит".

Однако некоторые поклонники уверены, что о скорой свадьбе танцовщица заговорила неспроста, а от обиды — на днях на другой девушке женился её бывший поклонник, банщик Сергей Кузнецов, с которым Волочкова провела отпуск на Мальдивах ровно год назад. Пара рассталась по инициативе мужчины почти сразу по возвращении с жарких островов, хотя балерина пыталась заверить всех, что именно она приняла решение об окончании их романа.

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