Вера Брежнева опубликовала фотографию без обручального кольца

Украинская певица Вера Брежнева после начала спецоперации на Украине, отреклась от российских поклонников и уехала за границу. Однако поклонники больше озабочены личной жизнью певицы, нежели её творчеством.

В сети давно начали ходить слухи о разводе Веры Брежневой и композитора Константина Меладзе. Но никто из знаменитостей не комментирует волнующий многих вопрос.

Недавно исполнительница опубликовала новое фото в социальной сети, где внимательные подписчики, заметили отсутствие обручального кольца на безымянном пальце. Одна из поклонниц отметила, счастливый и свежий внешний вид Веры, возможно, связанный как раз с концом бракоразводного процесса.

После февральских событий в родной стране Брежнева уехала в Италию, помогала волонтёрам и делилась тревожными чувствами. Но время лечит, и певица уже готова вновь появиться на сцене, с русскими песнями, только в этот раз, исключительно европейской.

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