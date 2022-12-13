Жигалова объяснила, почему уехавшая Лайма Вайкуле содержала весь СССР

Журналистка Алёна Жигалова в новом выпуске YouTube-шоу "Алёна, блин!" объяснила слова Лаймы Вайкуле о содержании СССР. По словам телеведущей, латвийская исполнительница потеряла связь с реальностью и несёт полную чушь.

Напомним, недавно Вайкуле в интервью заговорила о том, что в своё время она и Алла Пугачёва содержали и кормили СССР. Слова певицы были неоднозначно восприняты общественностью, а некоторые коллеги Лаймы подняли певицу на смех.

Жигалова резко высказалась в сторону Вайкуле и указала на нездоровое понимание реальности и преувеличение собственной значимости, в целом.

"У Лаймы Вайкуле просто поехала крыша, когда она внезапно стала рассказывать небылицы или фантастические сны, которые она видела в то время, как аншлаги по всей стране собирали совершенно другие люди", - сказала журналистка.

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