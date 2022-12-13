Алёна Жигалова предрекла скорое возвращение Вайкуле в Россию

Журналистка Алёна Жигалова прокомментировала недавнее заявление Лаймы Вайкуле о том, что она "содержала и кормила СССР". В новом выпуске YouTube-шоу "Алёна, блин!" светский обозреватель сообщила, Вайкуле скоро окажется на латвийско-российской границе с мольбой разрешить вернуться в страну.

Жигалова в еженедельном выпуске авторской программы вспомнила о нашумевшем интервью Лаймы Вайкуле, где певица утверждает о содержании СССР. По словам журналистки, после этого власти Латвии, где сейчас находится исполнительница, намерены завести на неё уголовное дело. Тогда-то Вайкуле вновь прибежит на российскую границу с просьбой разрешить вернуться в ненавистную Россию.

Алёна предложила предоставить пристанище оступившейся Лайме, только при условии финансового обеспечения, уже Российской Федерации.

"Очень скоро мы увидим Лайму Вайкуле на российско-латвийской границе, куда она придет и будет говорить: "Пустите меня обратно в Россию. Я еще могу профинансировать, кому-то денег дать и буду содержать уже Российскую Федерацию, только не заводите на меня уголовное дело", — сказала Жигалова.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.