Юрий Лоза признался, что не может выехать из России

Российский композитор и музыкант Юрий Лоза не стесняясь критиковал представителей отечественного шоу-бизнеса, которые после начала спецоперации уехали за границу. Оказалось, что композитор из-за слишком активной поддержки родной страны не может выехать за границу по срочным делам.

Юрий неоднократно высказывался в сторону коллег, спешно покинувших Россию и осуждал мнение многих лже-патриотов. Также музыкант сообщал о том, что ему безразлично европейское общество и он не планирует больше выступать за границей.

Однако, как признается Лоза, беда пришла от куда не ждали. У российского композитора в Болгарии осталась любимая гитара, которую Юрий никак не может доставить в Москву, даже за деньги.

«Приходится признать, что мне нынче в Варну уж точно не выбраться. Болгары регулярное сообщение открывать не хотят. У меня там зависла гитара, которую я покупал для возможных выездов на концерты в Европу. Понятно, что ее там держать больше нет смысла, но и привезти в Москву тоже не получается даже за деньги. Короче, пришла проблема откуда не ждал», - сообщил Юрий Лоза в своем телеграм-канале.

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