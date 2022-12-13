Анна Нетребко удивила поклонников новым имиджем с короткими волосами

Оперная дива Анна Нетребко долго не могла сформулировать своё мнение по поводу спецоперации на Украине. Сначала артистка отреклась от России и критиковала СВО, а потом начала активно поддерживать.

Из-за этого Нетребко подверглась большому хейту и лишилась многомиллионных контрактов с европейскими работодателями. После этого Анна на время исчезала из медиапространства и лишь иногда публиковала рабочие моменты.

Недавно певица поделилась новым снимком и шокировала подписчиков своим внешним видом. Нетребко предстала перед поклонниками с короткой стрижкой каре и прямой чёлкой. Удивлённые пользователи сети негативно отреагировали на изменения певицы, указав на то, что "такая причёска прибавила ей пару десятков лет и совсем не идёт".

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