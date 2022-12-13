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Кушанашвили раскритиковал Харламова и Асмус за публичное выяснение отношений

Шоу-бизнес

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал публичные разборки Гарика Харламова и Кристины Асмус. По словам журналиста, паре не стоило выносить конфликт на всеобщее обозрение. Более того, к выяснению отношений присоединилась мама юмориста и резко поставила бывшую сваху на место.

Кушанашвили раскритиковал Харламова и Асмус за публичное выяснение отношений

"Зачем они, живя в одном доме, переписываются в Интернете? Гарик пишет: "Кристина, тварь, образумься". Ее ответ: "Увижу тебя — убью!" В это время на кухне громыхает посудой мама Харламова, крича: "Я очевидец, а она — шалава, недостойная моего сына",-
Отар Кушанашвили, журналист и телеведущий.

Оказалось актриса устала слушать шутки бывшего мужа про "оставил ей пол дома" и вынесла ссору на просторы интернета, подчеркнув, Гарик обделил ее и их общую дочь жилплощадью. Юморист в свою очередь не остался в стороне и раскрыл факт того, что не смотря на развод экс-супруги до сих пор проживают в одном доме. Хотя, по словам Харламова, у Асмус имеется своя недвижимость.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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