Кушанашвили раскритиковал Харламова и Асмус за публичное выяснение отношений

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили прокомментировал публичные разборки Гарика Харламова и Кристины Асмус. По словам журналиста, паре не стоило выносить конфликт на всеобщее обозрение. Более того, к выяснению отношений присоединилась мама юмориста и резко поставила бывшую сваху на место.

"Зачем они, живя в одном доме, переписываются в Интернете? Гарик пишет: "Кристина, тварь, образумься". Ее ответ: "Увижу тебя — убью!" В это время на кухне громыхает посудой мама Харламова, крича: "Я очевидец, а она — шалава, недостойная моего сына",-

Отар Кушанашвили, журналист и телеведущий.

Оказалось актриса устала слушать шутки бывшего мужа про "оставил ей пол дома" и вынесла ссору на просторы интернета, подчеркнув, Гарик обделил ее и их общую дочь жилплощадью. Юморист в свою очередь не остался в стороне и раскрыл факт того, что не смотря на развод экс-супруги до сих пор проживают в одном доме. Хотя, по словам Харламова, у Асмус имеется своя недвижимость.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.