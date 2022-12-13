Журналистка Ксения Собчак в новом выпуске своего авторского проекта вела беседу с телеведущим Михаилом Шацем*, который после бегства из России обосновался в Израиле.
В беседе Ксения Анатольевна призналась, что её крайне раздражают "постоянные праздники" в Израиле. Телеведущая тут же оговорилась, что часто приезжает в страну по работе и к друзьям. Но из-за национальных праздников и дополнительных выходных, срочные дела приходиться откладывать, так как многие организации и заведения не работают.
К слову, некоторые представители шоу-бизнеса, после начала СВО на Украине, толпой ринулись в Израиль. Однако не всем, Земля обетованная стала местом силы и поддержки.
* - включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента
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