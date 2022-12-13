Украинская певица Ани Лорак с самого начала спецоперации на Украине не решалась высказаться и оставалась в стороне. Недавно артистка прервала долгое молчание и публично заявила о своей позиции.
Стоит отметить, Лорак после февральских событий ушла в тень, отменила все выступления и гастрольные туры по России. В то время как на родине, певицу настигла волна хейта со стороны соотечественников, ее стали называть "предательницей" из-за поддержки СВО на Украине.
Оказалось, что время всё-таки лечит и Ани начала вновь выступать на российской сцене, улыбаться и обниматься с представителями отечественного шоу-бизнеса, при этом обозначила свою позицию в социальной сети.
"Хотелось бы, чтобы однажды мы все смогли спокойно дышать одним воздухом…", — заявил звезда у себя в микроблоге.
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