Галкин* о своём статусе иноагента: "Почему они ко мне прикопались?"

Максим Галкин* объяснил, почему к нему "прикопались" власти РФ.

Шоумен рассказал, что, согласно закону об иноагентах, он должен уведомлять зрителей о своём статусе. Предписание действует, по его словам, только тогда, когда он общается с публикой на русском языке.

"Я обязан предупреждать вас о том, что я иноагент. Они мне вменили, что якобы получал деньги из Украины за свою политическую деятельность. Я не знал, что занимаюсь политической деятельностью", — сказал юморист на одном из своих зарубежных концертов.

Супруг Аллы Пугачёвой считает, что пристальное внимание к его персоне со стороны руководства страны началось после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.

"Я также, как и многие, выступил против в…**. Это нормальное состояние. Почему они ко мне так прикопались? А я вам скажу. Они ко мне давно прикопались. Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть", — сказал Галкин со сцены.

Шоумен пожаловался на то, что чем больше он отрицал свои политические амбиции, тем его больше подозревали в стремлении занять высокий государственный пост.

Ранее Максим Галкин* рассказал анекдот про Владимира Путина.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

** по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.



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